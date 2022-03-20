بسيسة: منحة الأولاد عن الأشهر الـ3 الأولى تم تحويلها

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قال رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة في تصريحات صحافية اليوم الأحد إن مخصصات منحة الأولاد عن الأشهر الـ3 الأولى، حُوّلت إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها.

واوضح أن منحة الأولاد عن الأشهر الـ6 الباقية ما زالت تحت الإجراء بعد وصولها من رئاسة الوزراء.

وأكد أنه خلال هذين اليومين سنعلن تحويل منحة الـ6 أشهر فور إحالتها إلى المصرف المركزي.

وفي سياق متصل كشف الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن قرار حكومة الدبيبة بصرف 9 أشهر من منحة أرباب الأسر سيسبب في غلاء المعيشة والمواد الأساسية في الأسواق.

وأوضح الدلفاق في تصريحات صحفية أنه كل مازاد الإنفاق الحكومي كل مازادت الأسعار .

وذكر أن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عن طريق إنتاج سلع أو خدمات، ونحن لا ننتج سلعا. ولايوجد لدينا خدمات، بالتالي كل إنفاق تزيده الحكومة سيتسبب في تضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تعتقد من خلال صرفها لتسعة أشهر من أرباب الأسر، أنها تخفف على المواطن ضغط غلاء المعيشة. وهذه طريقة خاطئة وغير صحيحة.

ولفت إلى أن الدولة لو تريد محاربة التجار يجب محاربة الاحتكار، وجعل السلع الأساسية تحت سيطرة الدولة. منوهًا إلى أن الغذاء والدواء يجب أن لا يكونوا سلعة حرة بيد التجار.

وأكمل الخبير الاقتصادي أن وزارة الاقتصاد لا تؤدي في دورها المطلوب، ولايوجد لدينا نظام ضريبي محددة فيه الأسعار. وأن الحكومة أخدت الحل السريع والأسهل والمناسب لها، وليس للمواطن.