بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في عدة مناطق ليبية

أخبار ليبيا 24

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بالزاوية، عن تأجيل العودة للمدارس لمدة يومين، الأحد والإثنين، للفترتين الصباحية والمسائية، وذلك نظراً للظروف الجوية السائدة من غبار وسرعة رياح.

وأضافت المراقبة في بيان لها أن التأجيل سيكون حتى استقرار حالة الطقس. وفي نفس الوقت سيتم انتظار تعديل الخطة الدراسية من وزارة التربية والتعليم. بما يتناسب مع الجداول المعدة للدراسة يومياً وإمكانيات المدارس من مقاعد مدرسية وغيرها من تجهيزات.

من جانبه أعلن مراقب التعليم في مصراتة إسماعيل إعبيد، عن منح المدارس عطلة اليوم الأحد. نظراً لسوء الأحوال الجوية وقوة الرياح المتوقعة، حرصاً على سلامة التلاميذ.

بدورها، أعلنت مراقبة التربية والتعليم صرمان إيقاف الدراسة ليومي الأحد والإثنين. إلى أن يتسنى لمديري المدارس تجهيز مدارسهم على الوجه الأكمل لعودة الدراسة.

يُذكر أن مناطق ليبية عدة تتعرض لعاصفة ترابية، سببت أضراراً جسيمة في البنية التحتية والممتلكات.