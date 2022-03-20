بداية الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار

20 مارس، 2022 12:30 ص
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أخبار ليبيا24

قال، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الكرة الأرضية ستكون اليوم الأحد على موعد مع الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار تقريبا في كافة أنحاء الكرة الأرضية.

وأضاف أن هذا اليوم سيكون البداية الفلكية لفصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ولفصل الخريف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأوضح، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن في اليوم ستشرق الشمس على تمام الساعة 7:11 صباحا بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الشرق الأصلية بزاوية سميت 90 درجة. وتغرب الشمس على تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي من نقطة الغرب الأصلية بزاوية سميت 270 درجة.

وذكر المركز، أن هذا الأمر يستفاد منه في تحديد اتجاهي الشرق والغرب الأصليين. وبالتالي تحديد باقي الاتجاهات والمواقع الجغرافية بكل دقة.

الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار
الاعتدال الربيعي وتساوي الليل والنهار

وقال، إن طول فصل الربيع لهذا العام سيبلغ 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة. وسيزداد خلالها وقت النهار تدريجيا ليكون بذلك النهار أطول من الليل وستستمر هذه الزيادة في وقت النهار. إلى أن يحدث الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو 2022.

وتدور الأرض حول الشمس ومحورها مائل بمقدار 23.5 درجة. وهذا الميلان هو أساس تغير الفصول الأربعة. وهو سبب وجود ما يعرف بمدار السرطان ومدار الجدي، وهو كذلك سبب اختلاف طول الليل والنهار بين الصيف والشتاء.

كما أن هذا الميلان هو سبب وجود الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، وبسببه توجد ما تعرف بالمناطق المدارية والمناخ المداري والمناخ الاستوائي وغيرهما من المناخات.

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20 مارس، 2022 12:30 ص
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