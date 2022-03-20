الكبير يقدم إحاطة للمنفي بزيارته الخارجية

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قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. اليوم الأحد، إحاطته لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بزيارته الخارجية.

واستعرض المنفي والكبير الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على استمرار دعم المجلس للجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. ناقش مع رابطة الأعمال الليبية الامريكية USLBA بمقر الرابطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن تشجيع الشركات الأمريكية وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي، وفرص الإستثمار الواعدة في ليبيا.

وبحسب صفحة المركزي على فيسبوك فقد حضر اللقاء عدد من الشركات الأمريكية الرائدة. منها شركة موتورولا و شركة بيبسي كولا و كونوكو فيلبس وغيرها من الشركات.

وأجرى الكبير لقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من المؤسسات التجارية والمصرفية.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير والفريق المرافق التقوا الخميس مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.