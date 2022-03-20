العامة للكهرباء تطلق الحملة الوطنية لتحصيل الايراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية

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اطلقت الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الأحد الحملة الوطنية لتحصيل الايراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية في كافة المدن الليبية التي تنظمها وتشرف عليها الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ٠

وأكد الشركة عبر صفحتها بالفيسبوم أن الحملة تهدف تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي آتخذتها إدارة الشركة. لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن المواطن وصولا لكهرباء دون إنقطاع ٠

وقالت الشركة أنها ستقوم بنشر نشاطات الحملة، والجهود التي يقوم بها أفراد الجيش الازرق في كافة المدن والمناطق والاحياء الليبية ٠

في حين دعت الشركة المواطنين بالإسراع في إتمام إجراءاتهم وتسوية وضعهم التعاقدي مع الشركة. والتعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة وضمان إستمرارية التيار الكهربائي .

وضمن حملة تحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية أكدت الشركة أنه تم بمدينة غريان إزالة 33 توصيلة غير شرعية .

في حين اوضحت أن تعاون المواطنين مع أفراد الشركة للقضاء على التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام. يعود عليهم بالنفع وأنها تلمس التحسن الكبير في أداء الشبكة الكهربائية .

وضمن حملة تحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية بينت الشركة أنه تم بمنطقة عين زاره ” اربع شوارع زويته ” إزالة 40 توصيلة غير شرعية .

في حين تابعت الشركة ” إن جهود إدارة الشركة من خلال الحملة الوطنية التي انطلقت صباح اليوم الاحد. سوف تساهم مساهمة كبيرة في تحسن أداء الشبكة الكهربائية. لكي تنعم بكهرباء دون إنقطاع”.

في حين بينت جانب من الحملة التي قامت بها دائرة خدمات المستهلكين الاصابعة. وبالتعاون مع دائرة توزيع وإدارة حماية الطاقة الكهربائية الاصابعة. حيث تم إزالة 30 توصيلة غير شرعية ٠