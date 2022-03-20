الحكومة لا تنظر إلى حالنا.. أنين جريح حرب ضد الإرهاب

أخبار ليبيا24

ليس ثمّة إحصاء دقيق لعدد الجرحى المصابين بإصابات بليغة من جراء الحرب ضد الإرهاب في ليبيا، غير أن الكثير منهم لازال يعاني، فمنهم من تعرض لإعاقة دائمة ألزمته الجلوس على كرسي متحرك أو جعلته ممدًا فوق سرير غير قادرٍ على الحركة.

رئيس عرفاء بمديرية أمن القبة، عبدالله منصور بوالأشهب، هو أحد الذين أصيبوا بإصابة بليغة. إزاء اختراق اطلاقتين من رشاش متوسط “بيكا” لكتفه. خلال المواجهات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة شرقي ليبيا.

ورغم إصابته منذ 2014 بإطلاقتين من قناص إرهابي في الظهر الحمر. إلا أنه لازال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في كتفه.

التحق عبدالله لجبهات قتال الإرهابيين في عين مارة بعد تعرض مدينة القبة وعين مارة لحصار وهجمات الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على درنة خلال تلك الفترة.

يقول عبدالله، في حديث مصور مع أخبار ليبيا24، إن العديد من شباب القبة والمناطق المجاورة لها شارك. في قتال الإرهابيين بالإمكانيات الخاصة، دفاعا عن مدنهم ومناطقهم أوسرهم.

ويضيف، كان التحاقي أول الأمر بمحور عين مارة مع عدد لم يتجاوز الثلاثين. ومن ثم بدأت محاور المقاتلين في التكون لمواجهة الجماعات الإرهابية، إلى أن انتقلنا إلى محور النوار والظهر الحمر بالقرب من درنة.

“نريد الاهتمام بالجرحى وأهالي الشهداء”

ويتابع عبدالله، “أصبت عند مدرسة الظهر الحمر بإطلاقتين من سلاح “بيكا” في 2014. ونقلت للعلاج في البيضاء لعدة أيام من ثم أرسلت للأردن للعلاج.

ويواصل، “تلقينا اهتماما عاديا وفي عدة مرات تم إخراجنا من المستشفيات لعدم سداد العلاج”.

ويلفت عبدالله، إلى توقف مرتبات العديد من الشهداء الذين خلفوا ورائهم أسرهم. وقال، “نريد الاهتمام بالجرحى وأهالي الشهداء.. أين هم المسؤولين”.

ويشكو الجريح عبدالله، من قلّة الرعاية الصحية والنفسية، وإلى حاجته وغيره من المصابين إلى استكمال علاجهم بسبب تدهور الحالة الصحية للعديد منهم.

ويقول عبدالله، “لغاية الآن لم نستطع إجراء المراجعات الطبية. هناك الكثير لازال يعاني من الجراح، ولقد تركوا من غير علاجات ولا مصاريف. حالتهم الصحية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عدم تمكنهم من استكمال علاجهم. الحكومة لا تنظر إلى حالهم”.

ويتابع، “واجهنا الجماعات الإرهابية من أجل الوطن، لكن على المسؤولين النظر إلى أحوال الشهداء والجرحى، فهناك الكثير منهم يعاني من الإعاقات”.