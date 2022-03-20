إنفوجرافيك.. ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين

20 مارس، 2022 3:26 م
13

أخبارليبيا24_إنفوجرافيك

تعرف على ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين:

حلت أوكرانيا في الترتيب السادس عالميا في عدد النازحين بسبب الحرب بينها وبين روسيا وكان الترتيب العالمي كالأتي:

1- سوريا: 6.7 مليون نازح
2- فلسطين: 5.7 مليون نازح
3- فنزويلا: 4 مليون نازح
4- أفغانستان: 2.6 مليون نازح
5- جنوب السودان: 2.2 مليون نازح
6- أوكرانيا: 1.5 مليون نازح
7- ميانمار: 1.1 مليون نازح
8- الكونغو: 0.841 مليون نازح
9. الصومال: 0.814 مليون نازح
10- السودان: 0.788 مليون نازح

المصدر: بيانات الأمم المتحدة بتاريخ 06-مارس-2022

إنفوجرافيك.. ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين
إنفوجرافيك.. ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين
20 مارس، 2022 3:26 م
13

مقالات ذات صلة

إنفوجرافيك.. دوري أبطال أوروبا 22/2021 الطريق إلى باريس

20 مارس، 2022 3:35 م

إنفوجرافيك.. تعرف على فرق الأسعار في عهد حكومة الدبيبة

18 مارس، 2022 11:05 م
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

إنفوغرافيك| نقاط بيان وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الجديدة أسامة حماد

18 مارس، 2022 9:09 م
تفاصيل شحنات القمح

انفوجرافيك | تفاصيل شحنات القمح التي وصلت من روسيا إلى ليبيا

18 مارس، 2022 6:09 م
زر الذهاب إلى الأعلى