إنفوجرافيك.. ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين
تعرف على ترتيب أوكرانيا في قائمة الدول من حيث عدد النازحين:
حلت أوكرانيا في الترتيب السادس عالميا في عدد النازحين بسبب الحرب بينها وبين روسيا وكان الترتيب العالمي كالأتي:
1- سوريا: 6.7 مليون نازح
2- فلسطين: 5.7 مليون نازح
3- فنزويلا: 4 مليون نازح
4- أفغانستان: 2.6 مليون نازح
5- جنوب السودان: 2.2 مليون نازح
6- أوكرانيا: 1.5 مليون نازح
7- ميانمار: 1.1 مليون نازح
8- الكونغو: 0.841 مليون نازح
9. الصومال: 0.814 مليون نازح
10- السودان: 0.788 مليون نازح
المصدر: بيانات الأمم المتحدة بتاريخ 06-مارس-2022