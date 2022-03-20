أمن بنغازي: شرطة الكويفية تضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سلب المواطنين

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الكويفية. ضبط تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح.

وأضافت المديرية. أن معلومات وردت من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي لمركز شرطة الكويفية مفادها دخول شخص إلى مستشفى الجلاء مصاب بأعيرة نارية.

وأوضحت. أنه تم انتقال أعضاء المركز إلى مستشفى الجلاء وتم مشاهدة الشخص المصاب بقسم الأعصاب وبه كسر برجله اليسري وإصابة في اليد اليمني وكدمات في عينيه.

وأشارت. إلى أنه بالاستماع إلى أقواله أفاد بتعرضه للاعتداء والسلب من قبل شخصين مجهولي الهوية على متن مركبة نوع “غولف” خضراء اللون معتمة بالكامل لاتحمل لوحات معدنية بمنطقة شبنة.

وأفادت المديرية. أنه على الفور باشر أعضاء المركز بالبحث والتحري عن المركبة سالفة الذكر. وعند مرور الدورية التابعة للمركز تم مشاهدة المركبة المطلوبة. وعند محاولة استيقافها قام المتواجدون على متن المركبة بالرماية على الدورية ولاذو بالفرار.

وذكرت المديرية. أنه تمت ملاحقتهم إلى أن تم وصولهم لمنطقة شبنة. تم ضبطهم في حالة سكر ظاهر وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية كلاشن كوف بها 20 إطلاقة وسلاح خرطوش 6 تماتك وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وأكدت. أنه بالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعي ع.ح.م من مواليد 2002 من سكان منطقة سيدي خليفة والثاني يُدعي ح.ف.ح من مواليد 2004 واعترفا بمانسب إليهم وأنهم كانوا تحت تأثير الخمرة والحبوب المهلوسة.

ولفتت المديرية. إلى أنه بالتعميم عليهم. اتضح أنهم مطلوبين لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي ومركز شرطة العروبة ومركز شرطة بوعطني وقسم البحث الجنائي بالمديرية.