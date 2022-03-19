نورلاند: السايح أكد لي استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات

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قال السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريشارد نورلاند في تغريدة عبر صفحة السفارة على تويتر اليوم السبت إن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أكد له استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي.

واوضح نورلاند أن السايح أشار إلى أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المقترحة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. لتبني قاعدة دستورية، هي الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، حاثا جميع الأطراف على دعم هذه العملية.

وفي سياق ليس ببعيد قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحافية إن النقاش تم خلال اللقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز،حول المسار الدستوري، والتعديل الدستوري الثاني عشر الأخير.

واوضح إنهم أطلعوا ويليامز على التشابه الكبير بين التعديل الدستوري الثاني عشر ومبادرتها الأخيرة. كما أكدت المستشارة الأممية أنها ستتعاون تعاونا كاملا وتدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة. لإنجاز قاعدة دستورية.

ونوه إلى أن النقاش تم مع وليامز حول مقترح فتح مسودة الدستور والنظر في المواد الخلافية والاستفتاء عليها. وفي حال رفضها نذهب إلى قاعدة دستورية.

وفي سياق متصل أعرب السفير التشيكي لدى ليبيا يان فيتشتال خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن دعمه للمحادثات التي ستيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة لبناء توافق على قاعدة دستورية للسماح بإجراء الانتخابات،

في حين طاوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر خلال لقاء السفير التشيكي أن الاتفاق سيكون على أهمية. ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية. بشأن ليبيا منسقة وبناءة.