مكافحة الأمراض: الوضع الوبائي في ليبيا يتحسن

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع الوبائي في البلاد تحسن، مشيرا إلى تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ولفت التقرير الوبائي الأسبوعي الصادر عن المركز، اليوم السبت. إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.63 نهاية هذا الأسبوع. واستقراره تحت 1 لأكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

ونوه التقرير باستمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 10% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات. إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض. ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.33 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

وكان قد أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أمس الجمعة خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.