مصادر طبية تكشف لـ “أخبارليبيا24” عن الأسباب الحقيقة وراء وفاة هيفاء التاورغي

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي جثمان، هيفاء محمود التاورغي، بعد العثور عليها متوفية قرب المدينة الرياضية وسط المدينة.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت. إن جثمان هيفاء “33 عاماً” وهي محفظة قرآن بمخيم نازحي تاورغاء، سيعرض على لجنة مختصة. بعد عرضها على الطب الشرعي.

وأوضحت المصادر، أن الضحية تعرضت لحادث سير قرب المدينة الرياضية، ويبدو أن من صدمها لم يقم بإسعافها. واستبعدت المصادر أن تكون الجريمة جنائية، وفي انتظار التقرير النهائي من اللجنة المختصة.

يذكر أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبر فقدان الاتصال بهيفاء التاورغي. التي تعمل كمحفظة للقرآن الكريم بمخيم تاورغاء. وبمركز للتداوي بالأعشاب والحجامة ببنغازي، بأنها خطفت ليومين ومن ثم عثر على جثتها قرب المدينة الرياضية.