ضبط عدد من المخالفات في جميع الأنشطة التجارية في سيدي خليفة

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نفذ جهاز الحرس البلدي بنغازي بالتعاون مع مركز السلاوي وحدة التحريات و شعبة الصيدليات حمله مكثفه في منطقة سيدي خليفه استهدفت جميع الانشطه التجاريه و الخدميه في المنطقه و تم من خلالها ضبط مخالفات عده.

واوضح رئيس مركز السلاوي الملازم فرج العبيدي عبر صفحة الحرس البلدي بالفيسبوك. بأنه تم قفل عدة مطاعم لعدم توفر الاشتراطات الصحيه و القانونيه فيها. كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية و عدة مخالفات اخرى

في حين أوضح رئيس شعبة الصيدليات الملازم وليد العشيبي بأنه من خلال التفتيش. تم ضبط ادويه منتهية الصلاحيه داخل أحد العيادات. كما تم ضبط صيدليات بدون اجراءات غير قانونيه. وعليه تم قفلها و احالتها لتحقيق

وفي سياق متصل أجرت دوريات جهاز الحرس البلدي أمس حملة تفتيشية على المخابز داخل مدينة بنغازي أسفرت عن إغلاق عدد من المخابز لعدم تقيدهم بوزن الأرغفة فضلاً عن التسعيرة.

وبحسب منشور في صفحة جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الجمعة فقد جاءت الحملة بناءً على تعليمات رئيس الجهاز. بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي، بشأن ضبط تسعيرة رغيف الخبز.

في حين الحملة ضبطت عدد من المخالفات عدة، من بينها عدم الاهتمام بالنظافة العامة إلى جانب الغش في الوزن وتخلف بعض المخابز عن إتمام الإجراءات القانونية والصحية الخاصة بها.

في حين حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.