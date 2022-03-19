مستشفى الجلاء يتسلم جثمان شاب قتل طعناً بسلاح أبيض

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي جثمان الشاب وليد محمد عبدالله الفرجاني.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الفرجاني (32 عاماً) قتل طعناً بسلاح أبيض في البطن. ما أدى إلى تمزق أحشاءه وحدوث نزيف أدى إلى وفاته.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجهات المختصة باشرت في التحقيقات في الواقعة على الفور.

وفي سياق ليس ببعيد، قالت مصادر طبية وأمنية متطابقة إن الجهات المختصة باشرت عمليات التحقيق. في قضية مقتل الشاب “معتصم بالله ابوبكر العشيبي” الذي توفي قبل أيام جراء إطلاق رصاص في منطقة شبنة بمدينة بنغازي.

وأوضحت المصادر للوكالة اليوم السبت، أن العشيبي (27 عاماً) – تالمعروف باسم “عصومي” أحد سكان منطقة الهواري. نقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد إصابته بعيار ناري في الرأس .