سوء الأحوال الجوية يتسبب في توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

19 مارس، 2022 3:51 م
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أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الإعلام بمطار معيتيقة الدولي، فوزي بن شعبان، إن الملاحة الجوية متوقفة لسوء الأحوال الجوية في العاصمة طرابلس.

وأوضح بن شعبان في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت. أن عاصفة رميلة وغبار تشهدها العاصمة الليبية طرابلس. مما تسبب في انعدام الرؤية، الأمر الذي دعا إلى وقف الملاحة الجوية وإغلاق المجال الجوي.

وفي سياق المتصل أعلنت شركة أكاكوس النفطية أن طائرتها التي نفذت رحلة من مطار حقل الشرارة النفطي. وأثناء عودتها لمطار معيتيقة، غيرت وجهتها وهبطت اضطرارياً في مطار جربة – جرجيس. إلى حين تحسن الأحوال الجوية والإذن بفتح المجال الجوي.

19 مارس، 2022 3:51 م
17

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