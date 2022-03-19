رياح نشطة مثيرة للأتربة في غالبية مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة، وتكون قوية أحياناً على مناطق الشمال قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س، خصوصا على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز أن تتكاثر السحب اليوم على أغلب مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي. مع احتمالية هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء اليوم. على المناطق الممتدة من المرج – الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي. تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، ما قد يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي خاصة المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 16 و22 درجة مئوية. وعلى أغلب مناطق الجنوب بين 27 و33 درجة مئوية. وتتراوح على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بين 10 و14 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة غائمة جزئيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة. ومن المتوقع ان تكون الفرصة أفضل غدا على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س. مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، بينما تكون شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدًا.

بينما تشهد مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكاثرا للسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة. ومن المتوقع ان تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

والرياح شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س. مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وبين 10 و14 درجة مئوية على الجبل الأخضر. وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

أما الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء غائمة جزئيا تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. مع احتمال هطول أمطار خفيفة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق. مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية. ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاضا غدا.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون الرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الغد إلى شمالية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على السرير ويشمل يوم الإثنين بقية المناطق .