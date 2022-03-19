روسيا تطالب يوتيوب بالتوقف عن نشر تهديدات ضد الروس

أخبار ليبيا24

طالبت روسيا من شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت بالتوقف عن نشر ما وصفته بالتهديدات ضد المواطنين الروس على موقع يوتيوب.

وقالت روسكومنادزور، الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الروسية، بحسب ما نقلته رويترز، إن الإعلانات على المنصة تدعو إلى تعليق أنظمة الاتصالات لشبكات السكك الحديدية في روسيا وبيلاروسيا. وأن نشرها دليل على موقف شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المناهضة لروسيا.

وأضافت، أن “تصرفات إدارة يوتيوب ذات طبيعة إرهابية وتهدد حياة وصحة المواطنين الروس”.

وتعارض روسكومنادزور بشكل قاطع مثل هذه الحملات الإعلانية وتطالب جوجل بالتوقف عن بث مقاطع الفيديو المعادية لروسيا في أسرع وقت ممكن “.

ويمثل هذا الطلب أحدث موجة في الخلاف المستمر بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأجنبية بشأن أوكرانيا.

وقالت رويترز، إن موقع يوتيوب، الذي حظر وسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة على مستوى العالم. يتعرض لضغوط شديدة من منظمي الاتصالات والسياسيين في روسيا.

وأعربت موسكو عن غضبها من شركة ميتا المالكة لفيسبوك، بعد سماح الأخيرة لمستخدمي منصاتها بنشر رسائل مثل “الموت للغزاة الروس”. ومنعت موسكو انستغرام هذا الأسبوع، بعد أن أوقفت بالفعل الوصول إلى فيسبوك بسبب ما قالت إنها قيود من المنصة على وسائل الإعلام الروسية.

وكتب الرئيس الروسي الأسبق، ديمتري ميدفيديف، ويشغل الآن منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوم الجمعة. انتقادًا شرسًا لشركات التواصل الاجتماعي الأجنبية. وقال، “لقد سمح” حراس “حرية التعبير بكل جدية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أن يتمنوا الموت للجيش الروسي”.