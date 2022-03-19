الدبيبة يبحث مع نورلاند آخر المستجدات السياسية

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.

وجدد الدبيبة، دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.

كما أشار إلى وضع حكومة الوحدة الوطنية لخطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج. للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.

وفي سياق متصل ‏التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند برؤساء العديد من لجان المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

واوضح نورلاند عبر صفحة السفارة على التويتر ‏أنه ناقش مع رؤساء اللجان أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات. وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية.

في حين قال نورلاند ” نشعر بالارتياح لأنّ المجلس الأعلى للدولة عيّن ممثلين في لجنة الحوار الدستوري.”

قال السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريشارد نورلاند في تغريدة عبر صفحة السفارة على تويتر اليوم السبت إن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أكد له استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي.

في حين اوضح نورلاند أن السايح أشار إلى أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المقترحة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. لتبني قاعدة دستورية، هي الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، حاثا جميع الأطراف على دعم هذه العملية.