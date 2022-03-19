افتتاح بطولة عاشور كلاسيك الدولية لكمال الأجسام في حضور الجويفي

19 مارس، 2022 11:14 م
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انطلاق بطوبة عاشور كلاسيك لكمال الأجسام في طرابلس
انطلاق بطوبة عاشور كلاسيك لكمال الأجسام في طرابلس

أخبار ليبيا24

شهدت، العاصمة طرابلس، اليوم السبت، انطلاق بطولة “عاشور كلاسيك” الدولية لرياضة كمال الأجسام، بمشاركة دول عربية وأجنبية.

البطولة افتتحها وزير الرياضة بحكومة الوحدة، عبدالشفيع الجويفي، وبحضور وكيل ديوان الوزارة بشير هاشم، وشارك فيها رياضيون من تركيا وإيران ومصر والكويت والجزائر، والمغرب، وتونس.

وقال منظم البطولة، محمد عاشور، رئيس الرابطة الليبية لبناء الأجسام، إن المسابقة يتم تنظيمها لأول مرة في ليبيا. وأضاف، “أردنا من خلالها إيصال رسالة للعالم الخارجي، بأن ليبيا تستطيع أن تستقبل البطولات الدولية”.

وثمن عاشور، دور وزارة الرياضة في دعم المهرجانات الرياضة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضية في ليبيا.

من جانبه أكد وزير الرياضة، بأن مثل هذه البطولات تمنح فرص لتبني المواهب الرابحة، للدفع بها قدما لتمثيل ليبيا في المحافل العربية والدولية، وتؤهل الفائزين بفئاتها المختلفة للمشاركة في المنافسات العالمية، مثل  “مستر أولمبيا” التي ستقام في لاس فيغاس الأمريكية.

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19 مارس، 2022 11:14 م
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