أول تاكسي طائر في التاريخ بأربعة مقاعد

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة AeroMobil السلوفاكية عن تاكسي AM NEXT، الذي يعد أول تاكسي طائر في التاريخ يستطيع التحليق بـ 4 ركاب.

وقالت الشركة إن التاكسي الطائر قادر على التحليق في أقل من 3 دقائق. لمسافات تتراوح من 160 إلى 800 كم بين المدن الكبرى.

فيما أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تاكسي AM NEXT يعد نسخة محدثة من سيارة AeroMobil 4.0 الطائرة. التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض باريس الدولي للطيران، الذي أقيم في مطار باريس لو بورجيه، في يونيو 2017.

حيث صُممت هذه السيارة لتكون مركبة شخصية فاخرة ذات مقعدين، ويمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 360 كم / ساعة. بينما تبلغ سرعتها القصوى على الطريق 99160 كم / ساعة.

وكشفت الصحيفة البريطانية إن السعر المتوقع للتاكسي الطائر ييتراوح من 1.3 إلى 1.6 مليون دولار، كما سيحتاج مالكوه إلى رخصة طيار لاستخدام التاكسي الطائر.