ويليامز تدعو السلطات الليبية لفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية

18 مارس، 2022 10:50 م
9
ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أخبارليبيا24

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز السلطات الليبية إلى استئناف الرحلات الجوية الداخلية من طرابلس إلى بنغازي.

وقالت وليامز. في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”إن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه”.

وأضافت مستشارة الأمين العام وليامز أنه منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة.

وتابعت وليامز :”أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير”.

وكان وزير المواصلات. في حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بتعليق وإيقاف الرحلات الداخلية بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية.

18 مارس، 2022 10:50 م
9

مقالات ذات صلة

بن شرادة: ناقشنا مع وليامز التعديل الدستوري الثاني عشر الأخير

18 مارس، 2022 10:57 م
شحنة قمح- صورة إنترنت

الرقابة على الأغذية يرفض شحنة قمح كندي

18 مارس، 2022 10:34 م

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: لابد من حكومة قادرة على حكم ليبيا كاملة

18 مارس، 2022 10:25 م
الوطنية لحقوق الإنسان

المختطفة في طرابلس..الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الداخلية تكثيف الجهود للبحث عن الطفلة “آية”

18 مارس، 2022 10:10 م
زر الذهاب إلى الأعلى