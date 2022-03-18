وليامز: أكثر من اسبوعين والرحلات المدنية مغلقة

أخبارليبيا24_متابعات

قالت مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تصريح لها اليوم الجمعة عبر حسابها على تويتر إنه ‏منذ اكثر من اسبوعين والرحلات المدنية من ‎طرابلس الى ‎بنغازي معلقة.

وجددت وليامز تأكيدها على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.

وتابعت ” اضم صوتي الى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية. المدنية دون اي تاخير.

وفي سياق أخر أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف باشاغا في تصريح تابعته “أخبارليبيا24” أنه تلقى اتصالاً من الأمين العام 00متابعات المتحدة أنطونيو غوتيرش، لبحث الأوضاع الحالية في ليبيا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال الاتصال على ضرورة حفظ الاستقرار.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم. ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

وأشاد غويترش بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

في حين كان رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أكد خلال اجتماعه مع سفير التشيك لدى ليبيا، جان فيستيال، “على موقفه باستخدام جميع الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين”.

وفي سياق ليس ببعيد التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز الخميس. مع محمد الشامسي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا.

في حين أوضحت وليامز في تغريدة لها عبر تويتر أن الشامسي أعرب عن دعمه للجنة المشتركة. والتي ستيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.