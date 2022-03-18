نجوى وهيبة: الرئاسي يؤكد دعمه لمبادرة وليامز

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قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تصريحات صحافية إن المجلس الرئاسي يؤكد دعمه مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

واوضحت أن الانتخابات هي ما يريده الليبيون، وأثبتته الأرقام من خلال تسجيل قرابة 3 ملايين في سجل الناخبين. وأن خلال لقاء المجلس الرئاسي بسفراء عدد من الدول. التي شاركت في مسار برلين 1 و2، أكدوا أهمية مواصلة المجلس دوره في المصالحة الوطنية. والمحافظة على وحدة البلاد، والعمل مع كافة الأطراف.

وبينت أن المجلس يحث مجلسي الدولة والنواب على التوافق لإنجاح مبادرة المستشارة الأممية للوصول إلى انتخابات. وأن المجلس يرى أن المشكلة سياسية أكثر منها قانونية. والحل لا بد أن يكون سياسيا، والمجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف

في حين نوهت إلى أن الرئاسي لن يسمح بالعودة لأي انقسام مؤسسي، أو صدام مسلح في البلاد. مؤكدة أن دعم مبادرة وليامز، في الوقت الراهن، التي تحظى بمساندة دولية وإجماع دولي. والتركيز عليها، مهم لإنجاحها.

وفي سياق ليس ببعيد قالت مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تصريح لها اليوم الجمعة عبر حسابها على تويتر إنه ‏منذ اكثر من اسبوعين والرحلات المدنية من ‎طرابلس الى ‎بنغازي معلقة.

في حين جددت وليامز تأكيدها على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.

في حين تابعت ” اضم صوتي الى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية. المدنية دون اي تاخير.