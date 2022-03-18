مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أخبار ليبيا 24

سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بمدينة نيون السويسرية، قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات متوازنة وجاءت كالتالي:

المبارة رقم 1 ستجمع بين لايبزيغ وأتالانتا، والمباراة رقم 2 ستجمع بين أينتراخت فرانكفورت وبرشلونة.

في حين ستجمع المباراة رقم 3 بين وست هام وليون، أما المباراة رقم 4 ستجمع بين براغا ورينجرز.

نصف النهائي

– الفائز من المباراة رقم 1 والفائز من المباراة رقم 4.

– الفائز من المباراة رقم 3 والفائز من المباراة رقم 2.

وتقام مباريات ربع النهائي في 7 أبريل المقبل ذهابا و14 منه إيابا، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي في 28 من الشهر ذاته ذهابا و5 مايو إيابا. فيما يحتضن ملعب “رامون سانشيس بيسخوان” في إشبيلية في إسبانيا المباراة النهائية، في 18 مايو.