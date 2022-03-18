استطلاع | معاكسات الشباب من الجنسين .. اتهامات متبادلة

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

المعاكسة ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا العربية بشكل هائل وكادت تكون روتيناً يومياً في كل مكان .. في الأسواق والجامعات والحدائق ووسائل النقل العامة .. وعند خروج الفتيات من مدارسهن. تعددت العبارات وجندت الطاقات والسبل واختلفت الأساليب لكن الهدف واحد، وهو المعاكسة.

البطولة والشجاعة أصبحت عند كثير من الشبان بعدد أرقام الفتيات في هاتفه .. وبعضهم تفننوا في أساليب مطاردة الفتيات فسخروا كل ما لديهم لخدمة هذا الأمر .

الأسباب

والأسباب لدى هؤلاء الشباب متعددة، فالفتاة قد تكون فائقة الجمال والأناقة .. ولدى الشاب وقت فراغ طويل، وبين الشبان مراهنات على استقطاب أكبر عدد ممكن من الفتيات، للتسلية .. الفتاة تقوم بحركة ما يفهم الشاب منها أن عليه معاكستها.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع للرأي حول من هو المسؤول الحقيقي عن تفشي ظاهرة المعاكسات؟ لماذا يعاكس الشاب الفتاة؟ هل هي جاذبية ملابس الفتيات؟ وهل صحيح أن كل فتاة تبحث عن الإطراء؟ هل هناك معاكسات لطيفة وأخرى غير لطيفة؟ المعاكسة هل هي حكر على الشباب أم أن الفتاة تعاكس أحيانا؟

آراء المشاركين

ويقول “عبدالحميد الطيره” في هذا الشأن عندما يلتزم الشاب والبنت بدينه الحنيف، ستنتهي المعاكسات .

ومن جهتها، ذكرت “Abrar Abdalslam” لما البنت تستر روحها وتبطل اللبس يلي مش مناسب .. والستوك يلي يديروا فيه حشاء البعض طبعاً، حسب وصفها .

وأوضحت “أيه آلهہآدي” الناس يلي يقولو لما تلبس شي يرضي الله .. أول شي أصلا بعض الشباب حشا القليل منهم مش مخلين لا يلي لابسه لبس مستور ولاشي .. وثاني شي هي البنت تلبس شن تبي في الأخير هي يلي بتتحاسب أنت كيف الكلب تبسبسلها واضايق فيها علاش ؟

البعض منهم تعودو ع هالحاجه يحسابوها حاجة عظيمة .. بس في الأصل هالشي قلة أصل وتربية لأن زي ماترضوش هالشي لي خواتكم ماترضوهاش لبنات الناس، حسب قولها .

وقالت “Ehidaa Mi Jomaa” ماعمريش ريت واحد متزوج و يعاكس وما عمريش ريت وحدة متزوجة تطلع في لبس اتجيب كلام لروحها .. إذا تزوجوا تنحل المشكلة .

ومن جهته، أضافت “Huda Fathi” عندما يتم سن قانون وعقاب على جريمة التحرش ويلغو القوانين الذكورية .. وايطورو من القضاة إلي مش واخذين من دراستهم للقانون غير اللقب . حسب وصفها .

وقال “Omaima GA” هذا شي في التربية يلي مش متربي كان تفوت وحده مغطية بالكامل حيعاكس .. لأن مش متربي ولا عنده أخلاق، لا دخلها بالبنت لا شي .. ياما شباب محترمين تفوت قدامهم مستحيل يلتفتوا .. وفي يلي حشاك هكي من ربايته عديم تربية زي أصحاب الكومنتات هذا أسلوب مش لشخص محترم أبدا .. وهما الفئة نفسها يلي في الشوارع .