مراهق يربط نفسه على قائم المرمى بمباراة بالدوري الإنجليزي فما قصته

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توقفت مباراة إيفرتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 8 دقائق. بعد أن ربط أحد المحتجين نفسه في قائم المرمى بملعب جوديسون بارك، قبل أن يحقق إيفرتون فوزا ثمينا 1-0 بهدف قاتل.

وقام المحتج المراهق، الذي كان يرتدي قميصا كتب عليه “فقط أوقفوا البحث عن النفط” بعد انتهاء الاستراحة مباشرة، في قائم المرمى.

Absolute scenes at Everton tonight pic.twitter.com/vNQ963VqhS — V (@dimasciov) March 17, 2022

وقالت المجموعة، بحسب رويترز، التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على تويتر “حكومتنا تخوننا بتمويل. حقول نفطية جديدة في بحر الشمال. النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا”.

وأضافت “هذا يعني الحرب على دول صغيرة، ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق”.

وقام طاقم الأمن بإبعاد المحتج بعد تحريره من القائم، وذهبوا به إلى خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.