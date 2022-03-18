مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة: لابد من حكومة قادرة على حكم ليبيا كاملة

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قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أنه لا بد من حكومة قادرة على حكم ليبيا كاملة. لا يمكن حل الأزمة السياسية الحالية إلا بالحوار بين الليبيين وقادتهم السياسيين ومؤسساتهم، والذي يجب أن يؤدي إلى وجود مسؤول تنفيذي واحد في طرابلس قادر على حكم البلد بأكمله.

واوضح أن الأولوية اليوم في ليبيا هي للحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد واحترام نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار. ويجب تجنب كل ما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وبين أن فرنسا تود أن تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا، ونؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة. لعقدها في أقرب وقت ممكن. وأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا. سيجعل من الممكن استكمال العملية الانتقالية، وإعادة توحيد المؤسسات. ومكافحة الإفلات من العقاب.

وتابع ” تشجع فرنسا كل الفاعلين الليبيين على العمل لتنفيذ خارطة طريق ذات مصداقية للانتخابات. وتؤيد جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأن فرنسا قلقة من التهديد بالقوة ودعوات العنف. وأعمال الترهيب والعقبات التي تعترض حرية التنقل التي زادت في الأسابيع الأخيرة.

ونوه إلى أنه يجب الحفاظ على حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد، ومن ذلك المجال الجوي، للحفاظ على وحدة البلاد. ويمكن أن يعاقب مجلس الأمن أي فرد أو كيان يهدد السلام والاستقرار والأمن. أو يعيق تقدم المرحلة الانتقالية في ليبيا

وأشار إلى وجوب الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط ونزاهتها وضمان توزيع شفاف وعادل لعائدات النفط على أنحاء ليبيا. ضروريان لتحقيق الاستقرار فيها.

كما أكد دعوة فرنسا إلى زيادة مساهمة الأمم المتحدة في العملية التي يجب أن يقودها الليبيون. لسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ستظل فرنسا يقظة لضمان التنفيذ الكامل. لحظر توريد الأسلحة على ليبيا.

ودعا الجهات الدولية إلى العمل معًا لضمان تجديد ولاية البعثة الأممية في نهاية أبريل. وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.