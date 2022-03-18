قفزة جديدة لأسعار النفط مع توقف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

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واصلت، أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، بعد أن أثار تقدم ضئيل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا شبح تشديد العقوبات وتعطيل إمدادات النفط لفترة طويلة.

ولم يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علامات تذكر على التراجع. وجرت المحادثات في اليوم الرابع بين المفاوضين الروس والأوكرانيين عن طريق الاتصال المرئي، لكن الكرملين قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.75 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 109.39 دولار للبرميل بعد صعودها بنحو 9 بالمئة يوم الخميس في أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.93 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 105.91 دولار للبرميل، لتزيد من ارتفاعها بنسبة 8 بالمئة يوم الخميس.

وعلى الرغم من الانتعاش، كان من المقرر أن ينهي كلا العقدين القياسيين الأسبوع منخفضًا بنحو 3 بالمئة. بعد أن تم تداولهما في نطاق 16 دولارًا. وانخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عامًا التي بلغت قرابة أسبوعين.

تقلب أسعار النفط

وقال جاستن سميرك، كبير الاقتصاديين في وستباك في سيدني، “ما زلت أتوقع المزيد من التقلبات. لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين”، بحسب رويترز.

وقال محللون إن التعليقات التي أدلى بها المتحدث باسم الكرملين. والتي قالت إن التقرير عن إحراز تقدم كبير في محادثات السلام كان “خطأ”. وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف بوتين بأنه “مجرم حرب”، أثارت جميعها موجة من الشراء يوم الخميس.

وحذرت هيلما كروفت المحلل في آر بي سي كابيتال من أن خسائر صادرات النفط الروسية. ستثبت على الأرجح أنها دائمة وأن البراميل الموازنة تعاني من نقص في المعروض.

وقالت في مذكرة “يقال إن وزير الخارجية الأمريكية بلينكين يستعد لزيارة الإمارات والسعودية في وقت لاحق من هذا الشهر ومن المفترض أن يكون طلب النفط قريبا من قمة جدول الأعمال.”

وفي إشارة إلى نقص الإمدادات، قالت شركة “إف جي إي” الاستشارية للنفط، إن مخزونات المنتجات البرية في البلدان الرئيسية انخفضت بمقدار 39.9 مليون برميل في هذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط ​​2017-2019. كما انخفض أيضًا 45 مليون برميل على أساس سنوي.