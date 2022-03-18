في مثل هذا اليوم.. بوتين ينتخب رئيسًا لروسيا حتى 2024

أخبار ليبيا24

في مثل هذا اليوم من عام 2018 أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية رابعة تمتد إلى عام 2024.

وأظهرت نتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، آنذاك، تحقيق الرئيس الروسي نتائج أعلى من المتوقع وتكريس بوتين، الذي يبلغ من العمر وقتها 65 عاما أمضى منها أكثر من 18 عاما في السلطة.

وسيبقى بوتين البالغ عمره الآن 70 عاما حتى 2024 حين سيبلغ من العمر 72 عاما وسيكون قد أمضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين.

بوتين ثاني أطول زعماء الكرملين

ويعد بوتين ثاني أطول زعماء الكرملين بقاءً في السلطة بعد جوزيف ستالين الذي ظل في الحكم طيلة 29 عاما.

وفي عهده دخلت قوات روسية إلى إقليم كوسوفو عام 1999 لكنها خرجت سريعا. ثم غزت روسيا الشيشان في العام نفسه وسيطرت عليها. وضمتها للاتحاد الفدرالي الروسي، واحتلت أجزاء من جورجيا عام 2008.

الحرب الأوكرانية

أمّا في 24 فبراير 2022، فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية. التي تركزت سابقًا على طول الحدود.

وتبع الغزو غارات جوية استهدفت المباني العسكرية في البلاد، وكذلك دخول الدبابات عبر حدود بيلاروسيا.

مع دخول الحرب الأسبوع الرابع تمكنت روسيا من السيطرة على مدينة إيزيوم شرق أوكرانيا. إلا أنها تستطع حتى الآن في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف. على الرغم من القصف المتواصل على المدينة منذ بداية الغزو.