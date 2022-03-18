في زيارة هي الأولى منذ 2011 بشار الأسد يلتقي حاكم دبي

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في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ 2011، وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات والتقى عددا من مسؤوليها وعلى رأسهم رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

آخر زيارة خارجية للأسد كانت قبل 6 أشهر وقادته إلى موسكو حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتوترت العلاقات بين سوريا والدول العربية بعد الأزمة المستمرة فيها. والتي اختتمت سوريا عامها الحادي عشر قبل يومين. وبقيت العلاقات في حالة قطيعة شبه كاملة، منذ أن قرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفرض عقوبات عليها.

وكانت الإمارات أول دولة تعيد فتح بعثتها في دمشق في أواخر عام 2018. ثم كانت سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق. في 5 أكتوبر عام 2020.

وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء، أن الإمارات حريصة على اكتشاف مسارات جديدة. للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص. التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين. وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”.

كذلك، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السوري.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ. بزيارة الرئيس السوري والتي تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق. بين البلدين حول مختلف القضايا.