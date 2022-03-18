سامسونغ تكشف النقاب عن هاتفيها من طراز A33 و A53

18 مارس، 2022 11:36 ص
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أخبار ليبيا24

كشفت شركة سامسونغ الخميس، النقاب عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة “غلاكسي A” رخيصة السعر التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وفي حدثها المسمى أوسو،  كشفت الشركة الكورية، عن طرازين جديدين، وهما “غلاكسي A53″ و”غلاكسي A33”. وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5 نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي.

كما يعمل كلاهما بشاشة واسعة من طراز سوبر أموليد بمقاس 6.5 بوصات و6.4 بوصات على التوالي.

ويأتي الهاتفان ببطارية تدوم حتى يومين، ويمكن شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

وقال رئيس قسم خبرة الهواتف المحمولة بالشركة خلال فعالية بثت عبر الإنترنت “نعتقد أن الجميع يستحق تجربة التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة على حياتهم”.

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18 مارس، 2022 11:36 ص
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