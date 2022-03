سامسونغ تكشف النقاب عن هاتفيها من طراز A33 و A53

أخبار ليبيا24

كشفت شركة سامسونغ الخميس، النقاب عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة “غلاكسي A” رخيصة السعر التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وفي حدثها المسمى أوسو، كشفت الشركة الكورية، عن طرازين جديدين، وهما “غلاكسي A53″ و”غلاكسي A33”. وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5 نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي.

What are you doing?! Awesome’s what you’re doing! With an awesome screen, awesome camera, water resistance and long lasting battery life, Awesome is for everyone. #GalaxyA #SamsungEvent

