سامسونغ تكشف النقاب عن هاتفيها من طراز A33 و A53

أخبار ليبيا24

كشفت شركة سامسونغ الخميس، النقاب عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة “غلاكسي A” رخيصة السعر التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وفي حدثها المسمى أوسو، كشفت الشركة الكورية، عن طرازين جديدين، وهما “غلاكسي A53″ و”غلاكسي A33”. وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5 نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي.

What are you doing?! Awesome’s what you’re doing! With an awesome screen, awesome camera, water resistance and long lasting battery life, Awesome is for everyone. #GalaxyA #SamsungEvent Learn more: https://t.co/nlwHHoYNww pic.twitter.com/ATKJ1cpzET — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 17, 2022

كما يعمل كلاهما بشاشة واسعة من طراز سوبر أموليد بمقاس 6.5 بوصات و6.4 بوصات على التوالي.

ويأتي الهاتفان ببطارية تدوم حتى يومين، ويمكن شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

See what's in the box of the #GalaxyA53 5G.

Awesome innovation – right out of the box. Learn more: https://t.co/yKa58nqaXy pic.twitter.com/p9zXtp0HWI — Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 17, 2022

وقال رئيس قسم خبرة الهواتف المحمولة بالشركة خلال فعالية بثت عبر الإنترنت “نعتقد أن الجميع يستحق تجربة التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة على حياتهم”.