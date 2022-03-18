تقلبات جوية على ليبيا بسبب منخفض جوي مصحوب برياح ترابية

أخبار ليبيا24

تتأثر، حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26) مئوية.

وأضاف، أن درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (25-30) مئوية. وتصل على غات إلى (33) مئوية، لافتًا إلى أنها تسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارًا من يوم الغد على مناطق الشمال والوسط.

احتمال سقوط أمطار

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع تكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر. وتكون الفرصة أفضل على الشمال الغربي يوم الأحد.

ولفت إلى أن احتمالية سقوط الأمطار من بعد ظهر هذا اليوم تشمل بعض مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر.