انقطاع التيار الكهربائي بـ “سوف الجين والنجيلة” بسبب سرقة أسلاك كهربائية

18 مارس، 2022 2:50 م
10

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3100 متر من الأسلاك الكهربائية بدائرتي توزيع غرب سوف الجين والنجيلة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، إن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط عالي. على خط الصمد فرعية اشميخ مسافة 2400 متر بدائرة توزيع غرب سوف الجين بإدارة توزيع طرابلس.

بالإضافة إلى سرقة 700 متر أسلاك كهرباء ضغط منخفض على محول فرج الأزرق (خط جنزور) بدائرة توزيع النجيلة. ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عديد المواطنين.

18 مارس، 2022 2:50 م
10

مقالات ذات صلة

الشويهدي: حكومة الدبيبة دخلت في صراعات مع أطراف سياسية عديدة

18 مارس، 2022 3:22 م

ليبيا تسجل 104 إصابات جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

18 مارس، 2022 2:34 م

أحزاب وطنية تطالب بتضمين مشاركتها السياسية في القاعدة الدستورية

18 مارس، 2022 2:07 م
عالي القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة

علي القطراني يدعو إلى نبذ الخلافات في ظل وطن يسع الجميع

18 مارس، 2022 12:18 م
زر الذهاب إلى الأعلى