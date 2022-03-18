الصين تستبق مباحثات رئيسها مع بايدن بإرسال حاملة طائرات عبر مضيق تايوان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استبقت الصين مباحثات رئيسها شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بإبحار حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان. اليوم الجمعة.

وبحسب رويترز فإن حاملة الطائرات شاندونغ أبحرت قرب جزيرة كينمن التي تسيطر عليها تايوان. وتقع في الجهة المقابلة مباشرة من مدينة شيامين الصينية وإن سفينة حربية أميركية تعقبتها.

موضحة أنه “في حوالي الساعة 10:30 صباحا ظهرت “سي.في-17″ على بعد نحو 30 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من كينمن. والتقط راكب على متن رحلة مدنية صورا لها”.

الوكالة نقلت عن مصادرها أن المدمرة الأميركية “رالف جونسون” تتبعت الحاملة، التي لم يكن على متنها طائرات. في جزء على الأقل من طريقها وأبحرت شمالا عبر المضيق. وقال إن تايوان أرسلت أيضا سفنا حربية لمراقبة الوضع.

وفي بيان مختصر أكدت وزارة الدفاع التايوانية مرور حاملة الطائرات. لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر من قول إن قواتها “على دراية تامة” بما تفعله السفن والطائرات الصينية في مضيق تايوان.

من جهته قال المتحدث باسم البحرية الأميركية اللفتنانت مارك لانغفورد إن “رالف جونسون أجرت عملية عبور روتينية عبر مضيق تايوان في 17 مارس عبر المياه الدولية بما يتفق مع القانون الدولي”. من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

المصدر وصف توقيت تحرك الحاملة الصينية بأنه “استفزازي” وأنه كان من غير المألوف أنها أبحرت خلال ساعات النهار. حيث كانت المهام السابقة تتم في الليل. مضيفا بحسب رويترز أن “التوترات عبر مضيق تايوان لن تتصاعد كثيرا. بسبب هذا التحرك لكن من المرجح أن يدفع هذا الدول المجاورة لرفع مستوى التأهب العسكري.”

يشار أن الصين تقول إن لها السيادة على تايوان ذات الحكم الديمقراطي. وكثفت في العامين الماضيين أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها مما أثار قلق تابيه وواشنطن.