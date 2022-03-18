الشويهدي: حكومة الدبيبة دخلت في صراعات مع أطراف سياسية عديدة

18 مارس، 2022 3:22 م
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أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دخل في صراعات مع العديد من الأطراف السياسية في مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد عضو النواب في تصريحات صحفية أن حكومة الدبيبة لا تحكم إلا في مساحة صغيرة. فضلاً عن أنها دخلت في الفساد.

واعتبر الشويهدي أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021. وهو ما يعني ضرورة وجود حكومة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات. وهي المهمة التي فشلت فيها حكومة الدبيبة.

18 مارس، 2022 3:22 م
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