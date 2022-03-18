السفير التشيكي يؤكد دعمه للمباحاثات بين النواب والدولة

أخبارليبيا24_متابعات

أعرب السفير التشيكي لدى ليبيا يان فيتشتال خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن دعمه للمحادثات التي ستيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة لبناء توافق على قاعدة دستورية للسماح بإجراء الانتخابات،

في حين طاوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر خلال لقاء السفير التشيكي أن الاتفاق سيكون على أهمية. ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية. بشأن ليبيا منسقة وبناءة.

وفي سياق متصل قالت مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تصريح لها اليوم الجمعة عبر حسابها على تويتر إنه ‏منذ اكثر من اسبوعين والرحلات المدنية من ‎طرابلس الى ‎بنغازي معلقة.

وجددت وليامز تأكيدها على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.

وتابعت ” اضم صوتي الى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية. المدنية دون اي تاخير.

وفي سياق أخر أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف باشاغا في تصريح تابعته “أخبارليبيا24” أنه تلقى اتصالاً من الأمين العام متابعات المتحدة أنطونيو غوتيرش، لبحث الأوضاع الحالية في ليبيا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال الاتصال على ضرورة حفظ الاستقرار.

وشدد الطرفان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم. ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

وأشاد غويترش بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.