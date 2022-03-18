السايح: ليبيا بالكامل خارج الموجة الرابعة

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الجعة إن ليبيا بالكامل خارج الموجة الرابعة.

وأضاف السايح عبر حسابه على “فيسبوك” :”رجعنا لوضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي”.

واستطرد مدير المركز الوطني :”لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت. نأمل ذلك لكن مازال مبكرًا قول مثل هذا الكلام”.

وتابع :”ضروري رفع نسبة متلقي اللقاح في البلاد. فرصة الأن نخرج من الوباء نهائيا لو ارتفع عدد متلقي اللقاح”.

وأكد السايح أن الآن فرصة قوية. لأن الانتشار غير كبير ولذلك زيادة المناعة بالتطعيم ستقفل انتقال الفيروس بين الناس.