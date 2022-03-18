إنفوجرافيك.. تعرف على فرق الأسعار في عهد حكومة الدبيبة
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إنفوجرافيك.. تعرف على فرق الأسعار في عهد حكومة الدبيبة
زيت الطهي: قبل 8 دينار – الأن 13 دينار – نسبة إرتفاع السعر 63%
الطماطم المعلب: قبل 2.5 دينار – الأن 5 دينار – نسبة إرتفاع السعر 100%
السميد: قبل 5 دينار – الأن 9 دينار – نسبة إرتفاع السعر 80%
الدقيق: قبل 2.5 دينار – الأن 7 دينار – نسبة إرتفاع السعر180%
السكر: قبل 3 دينار – الأن 6 دينار – نسبة إرتفاع السعر 100%
البيض: قبل 8 دينار – الأن 17 دينار – نسبة إرتفاع السعر
الأرز: قبل 3 دينار – الأن 8 دينار – نسبة إرتفاع السعر 167%
الدجاج: قبل 12 دينار – الأن 17 دينار – نسبة إرتفاع السعر 42 %
لحم ضان: قبل 40 دينار – الأن 50 دينار – نسبة إرتفاع السعر 25 %
الأسعار حسب السوق المحلي.