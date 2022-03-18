أحزاب وطنية تطالب بتضمين مشاركتها السياسية في القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

أعلنت 6 أحزاب وطنية أنها تدعم صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، وتضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية تقود إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المنشودة.

وطالبت الأحزاب في بيان وجهته إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية؛ بضرورة إشراك الأحزاب في العملية السياسية الديمقراطية. وتخصيص حصة في المقاعد يكون الترشيح لها بنظام القائمة الحزبية، مقترحًا أن تكون النسبة هي 80% من المقاعد.

كما طالبت الأحزاب بإدراج مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات. وإلغاء كل مما يخالف ذلك، إضافة إلى التشاور مع الأحزاب المرخصة كغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية؛ لتوسيع دائرة المشاركة، وضمان قدر كبير من التوافق والدعم لتحقيق الاستقرار.

وجاء البيان ممهور بتوقيعات كل من: حزب العمل الوطني والتغيير والجبهة الوطنية وتكنوقراط ليبيا. وتحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء.