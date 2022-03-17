Roewe الصينية سيارة مستوحاة من أجسام الحيتان

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تستعد علامة Roewe الصينية لطرح سيارة جديدة صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

واستوحى مصممو سيارة Roewe Jing تصميم مركبتهم من التفاصيل الموجودة في أجسام الحيتان، إذ زينت مقدمتها بشبك مجهز بخطوط أفقية شبيه بتلك الموجودة على بطن الحوت، كما أتى الجنح الهوائي الصغير على مؤخرة السيارة على شكل ذيل مفرغ من منتصفه.

وأتت السيارة بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي بشكل كبير، طوله 4 أمتار و70 سنتيمترا، عرضه 190 سم، وارتفاعه 169 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 276 سم.

وصممت قمرة هذه السيارة لتكون آية في الحداثة والتطور، وجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، ومنظومات لتنقية الهواء الداخلي، وجهزت بشاشتين لمسيتين متطورتين مقاس كل منهما 12.3 بوصة تقريبا.

كما حصلت هذه المركبة على تقنيات للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات للاتصال مع شبكات 5G الحديثة. وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح منها نسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينة بسعة 2.0 ليتر وعزم 231 حصانا. وستعمل المحركات على الأغلب مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

وفي سياق أخر أستأنفت شركة “أوتوفاز” الروسية إنتاج موديليْها LADA Granta. و LADA Niva Legend في مصنعها بمدينة تولياتي الروسية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة الذي نقلت عنه وكالة “إنترفاكس” قوله:” قد عاد خط تجميع سيارات LADA Granta. و LADA Niva Legend إلى عمله الطبيعي. أما خط التجميع رقم 1 بموديلات Lada Largus ،Lada X-ray ،Renault Sandero ،Logan فلن يستأنف عمله لغاية 18 مارس الجاري.