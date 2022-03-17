وليامز تناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد على مقترح الأمم المتحدة

17 مارس، 2022 9:29 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

‏قالت المستارة لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز أمس الأربعاء عبر حسابها على تويتر التقيت يوم أمس بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية حيث ناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية.

وأوضحت وليامز ‏أن الأعضاء طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن. فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما.

وأكدت أن النقاش تم بالتفصيل في مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة. كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين. من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل قالت وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو في إحاطتها لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والحكومات الموازية في البلاد

واوضحت ديكارلو أن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لجمع أصحاب المصلحة الليبيين. للاتفاق على أساس دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن التركيز حاليًا على حماية عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 من التأثير السلبي للأزمة السياسية. وتسهيل التقدم نحو انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشارت إلى أنه تم نصح مجلس النواب بأن التصويت على الثقة في الحكومة الجديدة المقترحة يجب أن يكون شفافًا ومتسقًا مع القوانين واللوائح الليبية.

وليامز تناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد على مقترح الأمم المتحدة
وليامز تناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد على مقترح الأمم المتحدة
17 مارس، 2022 9:29 ص
23

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