وليامز تناشد النواب بالإسراع والرد على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنتين

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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنها ناشدت عدد من النواب بالإسراع والرد على مقترح الأمم المتحدة.

وأضافت وليامز في تغريدة لها على “تويتر” :”التقيت بمجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية. وناشدت مجلس النواب بالإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية”.

وأوضحت المستشارة :”طرح الأعضاء وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، فضلا عن رؤاهم حول سبل المضي قدما”.

وتابعت وليامز :”ناقشنا بالتفصيل مقترح الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مشتركة، كما شددت على أهمية إعادة بناء التوافق بين المجلسين من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.