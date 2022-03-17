نورلاند: أقدر دعم المنفي لمقترحات وليامز بشأن وضع قاعدة دستورية

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أعرب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، عن تقديره لدعم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمقترحات ستيفاني ويليامز بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية.

وقال نورلاند، اليوم الخميس، “عندما تحدثت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعربت عن تقديري لدعمه لمقترحات ستيفاني ويليامز بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية. كما أشدت بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة.”

السفير نورلاند في #طرابلس: "عندما تحدثت مع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أعربت عن تقديري لدعمه لمقترحات ستيفاني ويليامز بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية. كما أشدت بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة." pic.twitter.com/kkH5SoedUz — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 17, 2022

وتقترح، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. تشكيل لجنة مشتركة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

والأربعاء أكد نورلاند مواصلة الولايات المتحدة، لدعم الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات.

والتقى نورلاند مع عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وحسن حبيب لمناقشة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات.

وقال نورلاند، “نواصل الانخراط مع جميع الأطراف لمساعدة ليبيا على المضي للانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي.”