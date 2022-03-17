ناقلة نفطية في ميناء الحريقة طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين

17 مارس، 2022 9:33 م
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الناقلة النفطية (سونيون)
الناقلة النفطية (سونيون)

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الخميس  أن الناقلة النفطية (سونيون) رست على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأوضح المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 225 ألف برميل من النفط الخام.

وأشار ذات المصدر. إلى أن هذه الناقلة النفطية هي الناقلة الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

وذكر المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

17 مارس، 2022 9:33 م
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