معلقا على جلسة مجلس الأمن.. باشاغا يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الانقسام والصراعات

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس وزراء الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو في اجتماع مجلس الأمن.

وأشار رئيس الحكومة في بيان له، اليوم الخميس. إلى أن الجميع أكد على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية. شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقياً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1،وبرلين 2، وباريس.

وأكد باشاغا على أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات.

وأشار باشاغا إلى أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط. في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.