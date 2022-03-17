محكوم غيابيا بالسجن سبع سنوات.. القبض على مطلوب خطير لدى القضاء في بنغازي

أخبار ليبيا24

قالت، مديرية أمن بنغازي، إن عناصر قسم التحريات العامة، ألقوا القبض مطلوب لدي القضاء على ذمة حكم غيابي لمدة سبع سنوات ومطلوب لدى مركز شرطة الحدائق.

وأوضحت المديرية، أن القبض على ع.ح.ف من مواليد 1981، جاء بعد قيامه بالشروع في قتل مواطن والرماية عليه بالرصاص الحي وإتلاف مركبته.

وأضافت، أن مواطنًا يُدعي س.ع.س تقدّم ببلاغ ضد أحد الأشخاص. قام بإيقافه والاعتداء عليه بالضرب والرماية عليه بواسطة سلاح ناري نوع (كلاشن كوف) مما أدى لإتلاف مركبته بالكامل.

وذكرت، أنه فور تلقي البلاغ أصدر رئيس قسم التحريات العامة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب على الفور. حيث انطلق أعضاء التحريات لمكان الواقعة للتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص المطلوب.

وقالت، إنه وعقب ورود معلومات عن الشخص المطلوب تفيد بمكان وجوده ومحل سكنه تم انتقال أعضاء التحريات وتتبعه وضبطه والانتقال به إلى القسم .

وذكرت أنه وبالاستدلال معه اعترف بالرماية والاعتداء بالضرب على الشاكي وإتلاف مركبته.

وأضافت، وبالتعميم عليه تبيّن أنه مطلوب لدى القضاء على ذمة حكم غيابي لمدة سبع سنوات ومطلوب لدى مركز شرطة الحدائق .

وقالت، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.