عون : إيرادات النفط يجب أن لا تجمد تحت أي ظرف كان

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يجب أن لا تجمد إيرادات النفط تحت أي ظرف كان .

وأوضح عون في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، ما يحكم هذا الموضوع القانون، والكثيرون أقسموا أن يحترموا القانون. لافتاً أن البعض مدعوم من قوى دولية استباحوا الأرض ومن عليها.

وذكر أن رسالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي لا علم لي بمدى صحتها. لأنني لم أستلم صورة منها بصفة رسمية.

وأكد عون أن رئيس المؤسسة الوطنية النفط جمد 10,9 مليار د . ل، لأكثر من سنة. وبعد جهد كبير من وزارة النفط والغاز تمت إعادتها لخزينة الدولة ولم تتم معاقبته عليها.

ودعا كل الجهات إلى اتخاذ أشد العقوبات ضد المخالفين والمتطاولين على القانون، من قام بتجميد 10,9 مليار دينار ليبي عند شركات أجنبية. وضاعت حتى فوائد هذه المبالغ لأكثر من سنة، وقد طلبنا منه أن يوافينا بقيمة هذه الفوائد. ولكنه كالعادة لا يرد ويتبجح بأنه مدعوماً من قوي خارجية، استهان بأرواح الالاف من الليبيين الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن على مر العصور للمحافظة على مقدراته.

وفي سياق منفصل، نفى عون الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوقف إنتاج النفط من حقل الشرارة النفطي. مضيفاً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.