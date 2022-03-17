رياح ترابية متوقعة على أغلب ليبيا

17 مارس، 2022 1:19 م
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تقلبات جوية مرتقبة على ليبيا
تقلبات جوية مرتقبة على ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت، الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، احتمالية حدوث قلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار تؤثر على أغلب مناطق ليبيا.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26) مئوية، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب (24-30) مئوية تصل على غات إلى (34) مئوية.

وأضافت الأرصاد، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون الفرصة أفضل على الشمال الغربي من مساء السبت.

 

حالة البحر

وفيما يتعلق بحالة البحر، فقد ذكرت الأرصاد أن البحر سيشهد ريح جنوبية شرقية “شلوق” نشط إلى قوي. على طول الساحل الغربي تصل سرعته ما بين  (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) أمتار على ساحل مصراتة.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

والريح جنوبية شرقية “شلوق” على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويكون شمالية شرقية “براني”. يتحول تدريجيا إلى “شلوق” على باقي الساحل وسرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر.

 

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17 مارس، 2022 1:19 م
18

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