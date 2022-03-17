تويوتا تعلن خفض إنتاج سياراتها العالمي في أبريل القادم

17 مارس، 2022 12:26 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت، عملاق السيارات اليابانية، شركة تويوتا، اليوم الخميس، إنها ستخفض إنتاج سياراتها العالمية في أبريل بمقدار 150 ألف وحدة إلى 750 ألف وحدة.

جاء ذلك مع استمرار أزمة المعروض من الرقائق والأجزاء الأخرى بسبب جائحة كورونا التي أثرت على صناعة السيارات العالمية.

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وأضافت تويوتا، بحسب رويترز، أن متوسط الإنتاج العالمي الشهري للفترة من أبريل. إلى يونيو سيبلغ نحو 800 ألف وحدة.

وقال، مسؤول تنفيذي في الشركة إن إنتاج سيارات تويوتا العالمي، سينخفض بنسبة 10 بالمائة في مايو و5 بالمائة في يونيو مقارنة بالتقديرات السابقة التي تم إجراؤها في بداية العام.

ويأتي، هذا الإعلان بعد أسبوع تقريبًا من إعلان تويوتا تقليص الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، وذلك لتخفيف الضغط على الموردين الذين يعانون من نقص في الرقائق وأجزاء أخرى.

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17 مارس، 2022 12:26 م
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