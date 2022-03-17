المنفي : مدينة زوارة صمام أمان ليبيا في الغرب

17 مارس، 2022 5:03 م
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محمد المنفي وعميد بلدية زوارة
محمد المنفي وعميد بلدية زوارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي. وآمر غرفة العمليات العسكرية عقيد مسعود القفاز .

وناقش المجتمعون اليوم الخميس عدة ملفات لها علاقة بتحسين أداء الخدمات للمواطنين بالبلدية .

 وبحث الحضور الوضع الأمني في ليبيا عامة والمنطقة الغربية خاصة، وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية مدينة زوارة كونها صمام أمان ليبيا من الغرب لقربها بالمنفذ الحدودي.

وشدد المنفي على دور زواره في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، حيث يهدف المشروع لاستقرار ليبيا .

17 مارس، 2022 5:03 م
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