بوليانسكي: حكومة باشاغا خطوة مهمة للتغلب على الأزمة

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قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي بمجلس الأمن دميتري بوليانسكي في إحاطة أمام المجلس حول ليبيا أمس الأربعاء نرى موافقة مجلس النواب الليبي على تشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، خطوة مهمة للتغلب على الأزمة التي طال أمدها.

وعبر بوليانسكي عن قلقه من الديناميكيات العامة في ليبيا بعد إلغاء الانتخابات التي كان مقررة ديسمبر الماضي. وأن هناك مخاطر من أن يطور البلد ازدواجية القوة وأن يتدهور الوضع مما قد يعيد المواجهة المسلحة، ويجب ألا يحدث هذا.

وبين أنه من الأهمية بمكان إحراز تقدم في توحيد الهيئات الإدارية والتنفيذية في ليبيا، وتحسين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. ومن المهم التحضير لعقد انتخابات عامة في إطار زمني معقول.

وحول المسار العسكري قال ” لم نشهد حتى الآن تقدمًا كبيرًا في التسوية العسكرية

ولا يتخذ الطرفان خطوات ملموسة. لمنع التصعيد المحتمل للمواجهة التي لا تزال قائمة. إذ لم يبدأوا سحب الأسلحة الثقيلة ونقل الوحدات القتالية، وهذا يهدد بخرق وقف إطلاق النار عبر استفزاز مقصود أو حادث عرضي”.

وتابع ” موقفنا واضح من سحب القوات الأجنبية من ليبيا، وهو أن يكون انسحابًا متزامنًا ومتوازنًا وتدريجيًا. وخطوة بخطوة لجميع الجماعات المسلحة والتشكيلات العسكرية غير الليبية. ومثل هذا الانسحاب سيجعل من الممكن عدم الإخلال بتوازن القوى، وبالتالي لن يؤدي إلى تصعيد”.

في حين شدد على تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا، فقد أصبح وجوده مطلوبا أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن يكون المرشح لمنصب المبعوث الأممي مقبولًا من الليبيين، ويحظى بموافقة أعضاء مجلس الأمن.

في حين ونوه إلى أن المجلس يتلقى معلومات محدودة للغاية من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نشاط مستشارته الخاصة ستيفاني ويليامز. ويجب أن تعمل القيود على الأصول الليبية على الحفاظ عليها بدلا من مساعدة الدول الغربية على الاستفادة منها.